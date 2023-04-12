Жителю Якутии назначили обязательные работы за повторные побои

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К 180 часам обязательных работ приговорили жителя Верхневилюйского района за повторное нанесение побоев, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

В январе 2023 года мужчина побил знакомую. Его привлекли к административной ответственности по 6.1.1 КоАП РФ. Это никак не послужило ему уроком.

И уже через два месяца, в марте, он, приревновав свою сожительницу, ударил ее три раза по различным частям тела.

Женщина испытала сильную боль. Однако других последствий не было.

В связи с этим мужчину судили по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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