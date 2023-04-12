Учившийся в Якутии космонавт Дмитрий Петелин выйдет в открытый космос 19 апреля

Фото: пресс-служба города Удачный

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев сейчас находятся в космическом полете.

Как оказалось, Дмитрий Петелин в детстве учился в школе №24 города Удачного Мирнинского района Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Родители будущего космонавта встретились именно в Удачном. Многие работники Удачнинского ГОКа знают и помнят Петелиных», — говорится в сообщении.

Мама будущего космонавта, Надежда, была педагогом, отец, Александр, инженером-механиком. Они встретились на Дальнем Севере, в Якутии, на карьере по добыче алмазов.

Фото: пресс-служба города Удачный

В январе 2012 года Дмитрий Петелин подал документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов РФ и с 30 октября 2012 года приступил к общекосмической подготовке. В 2014 году получил квалификацию «космонавт-испытатель».

Фото: пресс-служба города Удачный

Сегодня Дмитрий Петелин — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», 128-й космонавт СССР/России, работает на МКС. 12 апреля он и его коллеги записали видеопоздравление россиян с Днем космонавтики. Выход Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева намечен на 19 апреля.

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