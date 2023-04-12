В Якутске нетрезвая девушка за рулем перевернулась на машине

Фото: пресс-служба ГАИ Якутска

В ночь на 12 апреля в Якутске произошло ДТП-«перевертыш», сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

22-летняя девушка на Kia Soul около дома №13 по улице Пояркова не учла погодные и дорожные условия, не справилась с рулевым управлением и перевернулась на машине.

Фото: пресс-служба ГАИ Якутска

В результате ДТП водитель не пострадала, в салоне автомашины находилась одна. При проведении медосвидетельствования у девушки выявили алкогольное опьянение — 0,85 мг/л. Назначена административная проверка.

Фото: пресс-служба ГАИ Якутска

В ГАИ просят горожан при обнаружении нетрезвых водителей на улицах сразу сообщать по телефону дежурной части Госавтоинспекции — 47-35-69.

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