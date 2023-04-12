Полиция Якутска ищет подозреваемую в краже девушку

Разыскиваемая Нарыйа Шемякова. Фото: МВД по Якутску

Полицией по уголовному делу разыскивается уроженка Жиганского района Шемякова Нарыйа Николаевна 17.12.1995 г.р., сообщила пресс-служба МВД по Якутску.

Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ст. 158 УК РФ, т.е. в краже. Что именно она украла, не уточняется. Однако по сообщению полиции, Нарыйа скрывается от органов предварительного следствия.

Лиц, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: +7914-303-64-55.

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