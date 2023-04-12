В Якутске в зону подтопления попадает 326 жилых домов

Фото: News.Ykt.Ru

В мэрии Якутска обсудили предстоящее весеннее половодье и готовность городских структур к нему.

По словам руководителя Управления ГО и ЧС Николая Егорова, в результате затора льда в районе Кангаласского мыса и повышения уровня воды, в зоне возможного подтопления может оказаться 326 жилой дом, в которых проживает 1043 человек, из них 294 детей.

Планируется развернуть 11 пунктов временного размещения (ПВР). Общая вместимость ПВР составляет 1350 человек. Кроме того, при необходимости будут развёртываться все ПВР, которые находятся в Якутске.

Всего подтоплению весенними паводковыми водами подвержены девять населенных пунктов столицы: села Табага, Хатассы, Сырдах, Тулагино, Пригородный, Капитоновка, микрорайоны Даркылах, Кангалассы и при прорыве гидротехнического сооружения в 7 км. Маганского тракта – микрорайон Марха.

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