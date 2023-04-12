В Якутии выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии по состоянию на 12 апреля зарегистрировано 74 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 43 случая, в Хангаласском районе — 5 случаев, в Усть-Алданском районе — 4 случая, в Горном, Ленском районах — по 3 случая, в Алданском районе — 2 случая, в Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском, Томпонском, Усть-Янском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 622 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 816 202 теста.

За последние сутки госпитализировано 8 человек, выздоровело 115 человек. Лечение в стационарах получают 14,8% больных, в амбулаторных условиях — 85,2%. Из 168 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,0%.

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