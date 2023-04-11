Житель Якутии выиграл миллион рублей в лотерею

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Житель Якутска выиграл миллион рублей, купив лотерейный билет. Как рассказали в «Почте России», покупка обошлась якутянину в 100 рублей. Билет он взял в почтовом отделении.

Личность счастливчика не раскрывается, но уточняется, что одновременно с жителем Якутии в эту лотерею выиграли также восемь человек из других регионов России. Все они также получили по миллиону.

Отметим, что в январе крупным выигрышем в лотерею отметился якутянин Гаврил Терентьев. Он выиграл аж 10 миллионов рублей. Однако солидная сумма иссякла очень быстро – как распорядился деньгами дояр из Якутии, читайте в нашем материале.

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