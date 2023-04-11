В Якутии прогнозируют сход лавин, которые могут вновь завалить трассу «Колыма»

Фото: Служба спасения Якутии

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможном сходе снежных масс, сообщает Служба спасения Якутии.

Напомним, в середине марта в Якутии уже закрывали федеральную трассу «Колыма». Из-за почти десятка лавин около 50 автомобилей оказались в снежной ловушке.

В апреле вновь прогнозируют риск схода лавин на автодороге «Колыма». Также в зоне риска территории в горных и необжитых районах, к примеру, на севере это хребты Верхоянский (Момский, Яно-Оймяконский), на востоке – хребты системы Джугджур, на юго-западе – на границе с Читинской области и на отрогах Каларского хребта. Густота лавинных очагов может превышать 10 на 1 километр дна долины в высокогорьях Верхоянского.

Фото: Служба спасения Якутии

По данным Якутского гидрометцентра, в данных горных районах накоплено значительное количество снега, в апреле его накопление продолжится вследствие высокой циклонической деятельности и оттепелей.

Рекомендуется принять меры предосторожности при необходимости поездок в районах склонов, а также в низменных горных участках. Спасатели Службы спасения республики будут патрулировать участки трассы «Колыма». Представители дорожных служб готовы устранять последствия схода лавин на проезжей части.

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