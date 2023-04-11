В Якутске встретили командиров отряда «БАРС-2»

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В аэропорту Якутска встретили военнослужащих добровольческого штурмового отряда «БАРС-2», которые вернулись из зоны СВО, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Бойцы отслужили 6 месяцев. В числе вернувшихся командир батальона, заслуженный тренер РФ по кикбоксингу, заслуженный работник физкультуры и спорта республики, директор республиканского центра подготовки спортивного резерва Василий Егоров. Под его командованием в зоне специальной военной операции 4 группы.

– Настроение очень бодрое, потому что всех ребят отправили живыми-здоровыми домой. Мы чувствовали плечо поддержки нашего главы республики, плечо нашей родины. От имени «БАРС-2» благодарю всех жителей Якутии за неоценимую помощь», – заявил он.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Его глава Ассоциации ветеранов боевых действий Якутии Иван Черкашин назвал «легендарным командиром», благодаря грамотному командованию которого у отряда «Боотур» нет потерь.

От имени главы Якутии военнослужащим при встрече вручили в знак уважения якутские ножи.

– Командиру батальона, руководству подразделения, в котором служат якутские добровольцы, удалось наладить хорошее взаимодействие с соседями - танковым батальоном, артиллеристами. Это также позволило успешно решать поставленные задачи, – считает народный депутат республики Сахамин Афанасьев.

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