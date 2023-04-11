В Якутске заработал Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту

В Якутске открылся Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Якутии открылся Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту сегодня сообщил старший прапорщик Алексей Колесов, передает пресс-служба правительства региона.
Центр базируется в санатории «Абырал» города Якутска. Здесь потенциальные контрактники могут пройти собеседование и медсмотр.
Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет, в отдельных случаях граждане до 65 лет. Требуется образование не ниже 9 классов и категория годности «А» или «Б».
Подробнее узнать о военной службе по контракту можно в военном комиссариатах Якутии. В столице региона пункт находится по адресу: улица Чепалова, 23, телефон 32-10-40.
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