В Якутске заработал Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту

В Якутске открылся Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту Фото: Евгения ГУСЕВА

В Якутии открылся Единый центр отбора граждан на военную службу по контракту сегодня сообщил старший прапорщик Алексей Колесов, передает пресс-служба правительства региона.

Центр базируется в санатории «Абырал» города Якутска. Здесь потенциальные контрактники могут пройти собеседование и медсмотр.

Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет, в отдельных случаях граждане до 65 лет. Требуется образование не ниже 9 классов и категория годности «А» или «Б».

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно в военном комиссариатах Якутии. В столице региона пункт находится по адресу: улица Чепалова, 23, телефон 32-10-40.

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