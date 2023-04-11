Водителя госпитализировали в результате ДТП в Намском районе Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 10 апреля на автодороге Намцы-Ергелеех произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

61-летний водитель на УАЗ-3153 не справился с управлением внедорожника и съехал с дороги в кювет. Его госпитализировали в Намскую больницу с травмой бедра. В момент ДТП в салоне, помимо водителя, находился один пассажир — мужчина 27 лет, он не пострадал.

В ходе проверки выяснилось, что водитель УАЗ имеет 38 лет стажа вождения. За прошлый год у него было 35 нарушений ПДД, в том числе за превышение установленной скорости — три нарушения. Согласно проведенному медосвидетельствованию, водитель был трезв. В момент аварии мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. ДТП произошло на грунтовой дороге со снежным накатом.

По факту ДТП проводится проверка.

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