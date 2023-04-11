В Якутии семьям перечислили более 2 миллиардов рублей на единое пособие

Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным на 7 апреля, в Якутии единое пособие назначено 52595 детям и 2359 беременным женщинам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на управляющую Социального Фонда России по региону Марину Герман.

Марина Герман напомнила, что новая мера государственной поддержки семьям с детьми введена с 2023 года. Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки — до 12 недель беременности, одному из родителей или усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Право на единую выплату имеют семьи, в которых дети и родители являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в России. Среднедушевой доход при этом должен быть меньше регионального прожиточного минимума. В Якутии в этом году он составляет 25 396 рублей по первой зоне и 21 272 рубля по второй зоне, кроме северной. Также для назначения единой выплаты все взрослые члены семьи должны работать или иметь основания для отсутствия заработка.

Также отмечается, что беременные женщины, которые получают пособие по старым правилам, могут подать заявление и перейти на единое пособие.

«Если после расчета среднедушевого дохода семьи новая выплата окажется более выгодной по сумме, им назначат новое пособие в повышенном размере, то есть 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. При этом выплата предыдущего пособия прекращается», — пояснила Марина Герман.

Для получения личной консультации следует обратиться в клиентскую службу по месту проживания или нахождения, либо в электронную приемную на официальном сайте Социального фонда России, которая работает в режиме круглосуточно без выходных.

Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль этого года пособие было назначено родителям более 33 тысяч детей и более 1500 беременным женщинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свыше 573 миллионов рублей перечислено на выплату единых пособий в Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.