В Чурапчинском районе раскрыта кража 10 килограммов мяса и мобильника

Полицейские в Якутии раскрыли кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернувшись из поездки житель Чурапчинского района обнаружил, что его обокрали. Неизвестный похитил мобильный телефон и 10 килограмм мяса, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Общий материальный ущерб составил 22 тысячи рублей.

Полиция выяснила, что к преступлению причастен 43-летний мужчина, который проживает соседнем селе. После застолья у друга он возвращался домой. Подвыпивший понял, что хозяев одного из частных дворов нет, поэтому решил выбить непрочную дверь. Пошарив по дому, он нашел заготовленное мясо и телефон. Прихватив эти находки, он ретировался и пешком направился в свое село.

Похищенное изъято. Заведено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит штраф или до 6 лет лишения свободы.

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