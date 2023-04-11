В Якутске экскаватор повредил кабельную линию и оставил без электричества Медцентр

Фото: пресс-служба «Якутскэнерго»

Днем 10 апреля при проведении несогласованных с энергетиками земляных работ экскаватор повредил головной кабель линии, питающейся с подстанции «Набережная», сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

В результате инцидента без электроснабжения остались Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева и потребители по Сергеляхскому шоссе 4 км.

Уже через 9 минут после происшествия специалисты Центрального района электрических сетей произвели отделку кабеля и запитали потребителей по распределительным сетям.

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