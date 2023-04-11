В Якутии за сутки выявили 72 новых случая коронавируса при 278 проведенных тестах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По состоянию на 11 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 42 заболевших COVID-19. В Ленском районе — шесть, в Алданском — четыре, в Горном, Усть-Майском, Хангаласском — по три, в Намском, Таттинском — по два, в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском — по одному.

Интересно, что начиная с 7 апреля с каждым днем в сутки делали все меньше тестов на коронавирус, однако это не особо сказалось на количестве выявляемых зараженных.

Так, по данным на 7 апреля, за сутки провели 1667 исследований, выявили 80 заболевших. На 8 апреля — 1225 тестов и 79 заболевших, 9 апреля — 946 тестов и 77 заболевших, 10 апреля — 490 тестов и 73 заболевших.

На 11 апреля провели всего 278 исследований на COVID-19. Но все равно суточный прирост заболевших превысил 70 человек. Т.е. каждый четвертый тест дал положительный результат.

Всего с начала пандемии обработано 2 814 580 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировали восемь человек с ковидом, выздоровели 22.

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