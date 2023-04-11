«Это были не собаки». В пригороде Якутска нашли убитую лошадь

Фото: соцсети

Хозяевам лошадей следует проявить бдительность и внимательнее следить за своими копытными: в окрестностях Якутска объявился неизвестный, охотящийся на чужих кобыл.

Сегодня, 11 апреля, в якутских мессенджерах начали распространяться фотографии лошади со страшной раной на голове. Ее нашли в Хатассах.

На первый взгляд кажется, что ее загрызли собаки. Но как оказалось, это не так.

«Это были не собаки. А огнестрел. Кто-то стрелял из ружья, но чуть промазал. Пуля вошла в лоб и вышла сзади», — рассказали «КП — Якутия» нашедшие кобылу.

Неизвестно, почему стрелявший не забрал добычу. Возможно, его вспугнули и он просто не успел. Во всяком случае лошадь была еще жива, когда ее обнаружили. Хозяева уже забрали ее.

На место приезжала полиция. Надеемся, виновного найдут. Вполне вероятно, что потерпев неудачу один раз, он может попробовать во второй.

Не секрет, что нынче жеребятина стоит немалых денег. Зимой цена за килограмм доходила до 1500 рублей. Конина, естественно, стоит дешевле, но все равно это не три копейки.

Напомним, что недавно также в сети распространилось видео с жестокими кадрами растерзанной во время родов кобылы и ее маленького жеребенка, который только-только появился на свет. В тот раз виновниками гибели копытных стала стая голодных собак.

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