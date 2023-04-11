В Якутии более 200 юных биатлонистов участвуют в Кубке Анны Богалий

Фото: Андрей ЧЕПАКИН

С 11 по 17 апреля впервые в Якутии в городе Алдан пройдут всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий — Skimir», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На старт выйдут биатлонисты в пяти возрастных группах от 9 до 18 лет из Марий Эл, Татарстана, Бурятии, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Московской, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Мурманской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской, Амурской, Сахалинской областей.

Фото: Андрей ЧЕПАКИН

Якутию представит самая многочисленная команда — 133 юных биатлониста, спортсмены отделения «Биатлон» Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту.

Также в рамках соревнований пройдут научно-методические семинары, мастер-классы ведущих российских специалистов, тренеров и спортсменов национальной сборной команды. А 10 апреля в лыжно-биатлонном комплексе в Алдане состоялась встреча с Анной Богалий. Состоится гонка тренеров и организаторов с участием Анны Богалий. Юные спортсмены выступят в качестве судей этой гонки.

Фото: Андрей ЧЕПАКИН

«Кубок Анны Богалий — Skimir» 10 лет лидирует в рейтинге масштабных мероприятий министерства спорта России в области детско-юношеского спорта и является кузницей резерва национальной сборной страны по биатлону.

Анна Богалий — легенда мирового биатлона, член правления Союза биатлонистов России, президент ОО «СДЮБР», двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России.

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