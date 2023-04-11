За нарушение административного надзора жителю Алданского района дали реальный срок

В Алданском районе ранее судимый местный житель получил срок за уклонение от административного надзора Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Алданском районе ранее судимый местный житель признан виновным в уклонении от административного надзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина по решению суда не должен был покидать свой дом с 22 часов ночи до 6 часов утра. Зная об этом, он неоднократно нарушал запрет и скрывался от полицейских, которые приходили проверять своего поднадзорного. Это является нарушением ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к 1 году 8 месяцам в колонии строгого режима. Мера пресечения изменена на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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