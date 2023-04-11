Жительницу Ленского района штрафовали за унижение чести и достоинства в мессенджере

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В Ленском районе после переписки в общественной группе мессенджера Whatsapp один из пользователей заявил о публичном оскорблении в свой адрес, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Автором бранного сообщения была одна из местных жительниц. Прокуратура района признала, что ее слова и выражения имеют неприличную форму, унижают честь и достоинство заявителя.

Было заведено возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи женщине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

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