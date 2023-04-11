Отдел опеки и попечительства Момского района игнорировал ребенка в опасной жизненной ситуации

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В Момском районе выявлено нарушение в работе органов опеки и попечитальства, сообщает прокуратура Якутии.

Один из местных жителей, будучи единственным законным представителем, самоустранился от воспитания своего ребенка, материально его не содержал, злоупотреблял алкоголем. Несовершеннолетний вынужден был жить с лицом, не являющимся его родственником.

Орган опеки и попечительства знал об этой ситуации, но каких-либо мер по защите прав ребенка не принимались. Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений и подала иск об ограничении родительских прав и взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего.

Суд удовлетворил это требование, а также по ходатайству прокурора района вынес частное определение (специальное решение, в котором обращается внимание государственных органов на нарушение закона и обязует обязаны в течение месяца отчитаться о принятых мерах) в отношении органа опеки и попечительства района. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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