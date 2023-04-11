В августе этого года в Якутске откроется центр высокоточной стрельбы

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства центра высокоточной стрельбы в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Напомним, что строительство этого центра было начато по поручению Юрия Трутнева в декабре 2022 года. По поручению президента страны Владимира Путина ведется работа по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

В мае по всей стране откроются 12 пилотных центров. И хотя Якутия не вошла в регионы, где будут создаваться такие центры, но, по мнению вице-премьера, учебно-тренировочный комплекс, создаваемый в Якутии, может стать одним из элементов общей создающейся системы военно-патриотической подготовки в Российской Федерации.

Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, основной задачей будет являться тренировка стрелков на дальние и сверхдальние расстояния. На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире.

Площадь учебно-тренировочного полигона составит 407 га. Сейчас выполняются работы по устройству защитного сооружения. На объекте работают 45 человек, задействовано 23 единиц техники. Заключены контракты на поставку мишенного и стрелкового оборудования. Все строительные работы планируется завершить к началу августа этого года.

В учебном центре будут обучать технике безопасного обращения с оружием, навыкам стрельбы на близкие и дальние дистанции индивидуально или в составе группы. Занятия будут проводиться как для физических лиц, так и для сотрудников силовых структур и специализированных юридических лиц.

Как отметил Юрий Трутнев, в Якутии издавна существует высокая культура стрельбы, а якутские снайперы героически воевали в годы Великой Отечественной войны.

«Наши снайперы эффективно работают в зоне специальной военной операции. Мы должны помогать им с точки зрения подготовки, тренировок. Создадим здесь центр высокоточной стрельбы, а потом проведем турнир, посвящённый памяти одного из героев Великой Отечественной войны, соберем здесь всех, кто умеет стрелять на мастерском уровне в стране», — подвел итоги посещения вице-премьер.

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