График и адреса отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 11 апреля

Плановые отключения света, воды. тепла и газа в Якутске на 11 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 11 апреля, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 - СОТ «Быйанг», переулок Базовый, 85, ул. Бекетова, 6 - 40, Вилюйский тр., 3 км, СОТ «Ландыш», СОТ «Манчаары», ДСК «Майя», Сергеляхское ш., 6 км, 36/4, 59, Сергеляхское ш., 7 км, 28, 20/14, Сергеляхское ш., 8 км, 30/7, 39 - 74, ул. Белое озеро, 1 - 45, ул. Школьная, 19/6, ул. Кондакова, 2 - 30, ул. Ермолаева, 8, ул. Кустук, 54/5, СОТ «Дружба-2», СОТ «Эфир», Хатын-Юряхское ш., 102/2, ул. Чернышевского, 90/2, 90/3.

13.00 – 17.00 – Хатын-Юряхское ш., 7 км, мкрн. Марха, ул. Васильковая.

14.00 – 16.00 – ул. Мординова, 5 по 32, ул. Стрекаловского, 18 по 40, ул. Золотарева, ул. Тихонова, 10 по 31, ул. Васильева, ул. Газомагистральная, ул. Сапожникова.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

09.00 – 17.00 - ул. Березовая, 11 (Якутская городская б-ца), 11/2 пер. Березовый, 2, ул. О. Кошевого, 21, 27/2, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34 (д/с №61 "Тропинка"), 4, 34/1, 37/1, 3, 5, 15/1, 10, 16/4 ул. Комарова, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8/3, 6, 12/1, 14/а, 11.

10.00 – 12.00 - Сергеляхское ш., 11 км, №2, 3, 4, 6, 6а, 6/3 + ч/с, Санаторий "Абырал", "Реабилитационный центр для детей и подростков".

- холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - Сергеляхское ш., 11 км, №2, 3, 4, 6, 6а,6/3 + ч/с, Санаторий "Абырал", "Реабилитационный центр для детей и подростков".

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.00 – 13.00 - ГРПШ - 13, кот. Копиртехсервис пер/в. 8.

08.30 – 13.30 - котельные: Бурятская, ГРПШ Сластена, ГРПШ ул. Комарова, ГРП Спутник.

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