В Якутии закрывается главная ледовая переправа

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии 15 апреля закроется основной автозимник. Речь идет о ледовой переправе «Якутск - Нижний Бестях», по которой в город доставляют важные грузы.

Сегодня на переправе снизили грузоподъемность до 30 тонн. Таковой она останется вплоть до закрытия.

Отметим, что с 15 апреля в Якутии в целом начнут закрываться ледовые переправы. Некоторые из них проработают на пару дней дольше и будут закрыты 17 числа. Последним закроется автозимник на трассе «Эдьигээн» – он завершит работу 20 апреля.

Yf Власти добавили, что сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.