В июне Владимиру Путину представят мастер-план развития Якутска

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Власти Якутии планируют в июне представить мастер-план Якутска президенту Путину. Сейчас идет работа над документом, который определит дальнейшее развитие города и появление в нем ключевых объектов. План уже представили полпреду президента Юрию Трутневу.

Трутнев сегодня провел совещание с участием федеральных министерств по подготовке мастер-плана. По словам главы Якутии Айсена Николаева, на реализацию плана власти собираются потратить «сотни миллиардов рублей».

«Современный мастер-план Якутска – это настоящий вектор развития столицы нашей республики. Это не просто огромное финансирование, но и прямое улучшение качества жизни горожан. Это новые микрорайоны, школы, детские сады, новые общественные пространства и инвестиционные площадки. Все для дальнейшего социально-экономического развития Якутска», – добавил Николаев.

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