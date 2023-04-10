Жителей Якутии предупредили о новой схеме кражи денег с помощью QR-кода

Фото: Банк России

Жителей Якутии предупредили, что мошенники научились новому способу красть деньги со счетов. Ранее об этой схеме сообщал Центробанк: теперь мошенникам не нужно узнавать данные карты, достаточно получить доступ к сервису снятия наличных средств по QR-коду.

QR-код для доступа к счету генерирует сам владелец – он создает код на нужную сумму денег, после чего подносит к банкомату и считывает деньги. Этим же начали пользоваться и мошенники – они убеждают жертву сгенерировать QR-код и показать им.

Чаще всего мошенники в таком случае притворяются сотрудниками банка, и разыгрывают сценку с «несанкционированным запросом» на снятие денег со счета, для отмены которой нужно прислать QR-код. На деле же, как только картинка оказывается у аферистов, те могут тут же снять по ней средства со счета.

«Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Поэтому им ни с кем и никогда нельзя делиться. Также не храните его изображение в телефоне или в распечатанном виде», – добавили в ЦБ.

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