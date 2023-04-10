Около 8 тысяч человек обратились в травмпункт Якутска с начала года

Фото: ЯСИА

В травматологический пункт Республиканской больницы № 2 — ЦЭМП с начала 2023 года обратились около 8000 человек, сообщает ЯСИА.

По данным на 4 апреля, более 3600 человек получили травмы на улице, из них 932 — на гололеде.

По словам и. о. заведующего поликлиническим отделением травмоцентра Айала Федорова, количество обращающихся с травмами в результате гололеда резко возросло за 20 марта.

«До этого потеплело, потом ночью похолодало. В тот день мы приняли около 130 человек, зимой же в сутки было по 10–15 пострадавших на гололеде. Сейчас количество пациентов с травмами в результате гололеда сократилось до 70», — добавил он.

Как отмечает врач, молодежь чаще всего обращается с растяжениями связок голеностопного сустава, ушибом мягких тканей грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, коленных суставов и так далее. У старших лиц бывают переломы предплечья, лодыжек и ребер. Это основные травмы на улице.

Травмы в целом делятся на уличные, бытовые и производственные. С 1 января с бытовыми травмами обратились 3285 человек, производственными — 48. Отдельно врачи фиксируют травмы, полученные во время ДТП (90), а также в результате хулиганских действий (171). Данные направляют в МВД и ГАИ.

Кроме того, по данным медучреждения, с начала года в Якутске 243 человека получили спортивные травмы, 133 пострадали на катках и в развлекательных парках активного отдыха.

Врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью сразу после травмы. Для приема в травмпункте необязательно иметь при себе документы. Необходимую информацию медики могут найти в общей базе данных.

Особенно важно вовремя обратиться за медпомощью при переломах, их можно распознать только с помощью рентгена. В отдельных случаях бывают нужны процедуры МРТ или КТ.

Как отмечает Айал Федоров, раньше люди могли ходить с травмами месяцами, но сейчас отношение к своему здоровью у многих изменилось.

«В прошлом средняя посещаемость травмпункта могла быть около 40 человек в день, теперь этот показатель составляет примерно 120. Люди после травмы приходят моментально, особенно молодые», — заключает врач.

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