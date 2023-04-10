В Якутии КаМАЗ перевернулся на крышу, погиб пассажир

Фото: УГИБДД по Якутии

9 апреля около 11 часов утра поступило сообщение об аварии на 160-километре региональной автодороги «Яна», передает УГИБДД по Якутии.

Фото: УГИБДД по Якутии

Оказалось, что на придорожном участке для стоянки автомобилей 47-летний водитель КаМАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта со стоянки в кювет.

Большегруз перевернулся на крышу, а кабина расплющилась, к несчастью, причинив смертельные травмы 39-летнему пассажиру. Тот скончался на месте. Удивительно, но сам водитель практически не пострадал, у него не обнаружили значительных телесных повреждений.

Фото: УГИБДД по Якутии

Водитель рассказал, что в момент аварии они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Как показало медицинское освидетельствование, водитель был трезв. Материалы по факту ДТП переданы следствию.

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