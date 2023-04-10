В Якутии стартовал набор социальных координаторов для поддержки участников СВО Фото: Александр КОЦ

В Якутии начался отбор социальных координаторов для регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба правительства республики.

Как пояснил вице-премьер региона Георгий Степанов, эта структура будет заниматься сопровождением военнослужащих и оказывать мер социальной поддержки, медицинской, социальной и психологической реабилитации.

– В числе кандидатов на должность социальных координаторов также рассматриваются сами участники специальной военной операции и члены их семей, – отметил он.

Он добавил, что сегодня самыми востребованными среди якутян стали медицинская и социальная реабилитация, услугами которой воспользовались 155 военнослужащих и 147 членов их семей.

– Оплачен проезд к месту лечения военнослужащего 75 членам их семей. Оказана помощь в трудоустройстве, профессиональной переподготовке 65 членам семей и самим военнослужащим – участникам СВО. Единовременной выплатой на газификацию жилого дома в размере 150 тысяч рублей воспользовались 26 семей участников СВО, – сообщил Степанов.

Всего указами главы Якутии установлено 19 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

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