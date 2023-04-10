В Верхоянском районе Якутии бухгалтера осудили за хищение денег из бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший бухгалтер муниципального учреждения Верхоянского района осуждена за должностные преступления, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Якутии.

Женщина признана виновной в совершении трех эпизодов мошенничества, совершенных с использованием служебного положения.

Летом 2020 года бухгалтер начала начислять себе зарплату как как работнику Центра детско-юношеского туризма и экскурсий и спортивной школы. При этом в этом учреждении она никогда не работала.

Платежные документы она отправила в банковскую организацию, и на этом основании ей на счет перечислили деньги. Таким образом женщина похитила из бюджета 679 тысяч рублей и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.

Хищения вскрылись в ходе проверки, проведенной прокуратурой и оперативными сотрудниками МО МВД России «Верхоянский».

Подсудимая вину признала в полном объеме и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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