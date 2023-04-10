Стало известно имя первого отличника акции «Тотальный диктант» в Якутии

Фото: управление образования Якутска

Ученица 11 класса Физико-технического лицея Алина Бускарова написала Тотальный диктант на отлично. Об этом сообщило управление образования Якутска в своем телеграм-канале.

ФТЛ впервые стал площадкой для проведения ТД.

Также диктант прошел в 11 других общеобразовательных учреждениях города. Это НПСОШ №2, СОШ №1, 5, 6, 16, 20, 24, 25, Маганская СОШ, Мархинская СОШ №2, Табагинская СОШ.

Всего в стенах школ текст написали 532 человека.

Ранее Национальная библиотека Якутии отчиталась, что в библиотеках республики к акции присоединились 998 человек.

Следует отметить, что на сайте акции totaldict.ru сами тексты и их разбор еще не опубликовали. И участники пока не могут проверить свои работы. Итоги выйдут после 25 апреля.

Тем не менее поздравляем Алину с успешным прохождением проверки.

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