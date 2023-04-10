В Жиганском районе Якутии поймали злостного угонщика

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Жиганском районе поймали подозреваемого в серии угонов, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В полицию района обратилась местная жительница и рассказала, что ночью неизвестный угнал снегоход «Буран» из гаража.

Полицейские оперативно установили подозреваемого — им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Оказалось, что до хищения снегохода мужчина попытался угнать автомобиль Он взломал навесной замок чужого гаража, проник внутрь и попытался уехать из села на автомашине УАЗ. Однако машина застряла в снегу, так как дорогу сильно замело.

Тогда подозреваемый бросил машину и нашел незапертый гараж, где и находился снегоход «Буран» женщины, обратившейся в полицию. На нем мужчина добрался до соседнего села, где у него закончилось топливо.

Угонщик был вынужден попросить у одного сельчанина бензин. Пока тот заправлял снегоход, злоумышленник успел похитить у отзывчивого мужчины смартфон. По дороге из Жиганского района в Якутск подозреваемого задержали полицейские.

В ходе разбирательств выяснилось, что ранее мужчина уже предпринимал попытку угона другого снегохода, а также совершил угон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 «Угон», по ч.2 ст.158 «Кража» УК РФ.

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