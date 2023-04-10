В зону проведения СВО доставляются квадроциклы из Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

10 апреля во время рабочей поездки в Якутию заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с продукцией предприятия ООО «ЯКТ-СОКОЛ» по производству квадроциклов.

Вместе с ним предприятие посетил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Квадроциклы якутского предприятия предназначены для круглогодичных перевозок в различных дорожных условиях, в том числе по снежной целине, песку, оттаявшей тундре и болотам. Также транспорт может преодолевать небольшие водные преграды — плавучесть квадроцикла обеспечивается за счет водоизмещения колес.

В год ООО «ЯКТ-СОКОЛ» выпускает порядка 120 единиц техники. Всего с 2017 года, когда компания начала работать, было продано более 800 квадроциклов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Отмечается, что компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель «пикап» с большей грузоподъемностью.

Якутские бойцы получили пять квадроциклов, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредтве региона в Москве. По согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО.

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