В Якутске за неделю отловили 72 безнадзорные собаки

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На сегодня в приюте для животных «Помоги выжить» содержится 1332 собаки, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

За прошлую неделю семь бригад отловили 72 особи. С начала 2023 года отловлено и помещено в приют 862 безнадзорных животных.

За неделю составлено 9 протоколов по самовыгулу домашних животных. За нарушение правил содержания домашних животных на территории республики, граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение.

Ежедневно на отлов безнадзорных животных выходят семь бригад: две бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», три бригады Службы по работе с безнадзорными животными, две бригады ИП Огонеров.

Фото-, видеоинформацию о безнадзорных собаках с указанием адреса можно направлять в социальные сети округов и пригородов. Номер Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска: 44-42-51. В будни дни информацию о безнадзорных собаках принимает чат-бот муниципального центра управления Якутска по номеру 8(914)261-06-98.

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