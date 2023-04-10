Гербы и флаги 18 городов и сел Якутии внесены в Государственный геральдический регистр России

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Официальные символы 18 населенных пунктов Якутии вошли в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, это значимое событие в преддверии Дня Республики.

«Каждый флаг и герб содержат в себе символы, олицетворяющие населенный пункт, передают уникальный колорит местности и род деятельности жителей муниципального образования. Самое главное — все зарегистрированные символы отвечают канонам российской геральдики», — говорится в сообщении.

Это гербы и флаги города Алдана, Саскылахского национального (эвенкийского) наслега Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса, Бердигестяхского наслега Горного улуса, Далырского наслега Верхневилюйского улуса, Суордахского наслега Верхоянского района, Батаринского 1-ого наслега Мегино-Кангаласского улуса, Искровского наслега Намского улуса, Шологонского национального наслега Оленекского эвенкийского национального района, Байдинского и Хатынгнахского наслегов Среднеколымского улуса, Бордонского наслега Сунтарского улуса, Батагайского, Бярийинского, Дюпсюнского, Ольтехского, Оспехского 1-ого, Суоттунского наслегов Усть-Алданского улуса и Арылахского наслега Чурапчинского улуса.

До рассмотрения в Геральдическом совете при президенте РФ официальные символы наслегов были рассмотрены и утверждены Геральдическим советом при главе Якутии.

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