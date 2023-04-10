Почти 1000 человек написали Тотальный диктант в библиотеках Якутии

Фото: KP.RU

В 2023 году в библиотеках Якутии Тотальный диктант написали 998 человек, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки республики.

Из них на площадках самой НБ — 55 человек, в муниципальных библиотеках — 943.

Автором текста диктанта в этом году стал писатель и журналист Василий Авченко. Он называется «Экология по Арсеньеву». Владимир Арсеньев — выдающийся ученый, путешественник, исследователь Дальнего Востока.

Якутяне написали его первую часть — «Урок первый». Вместе с Якутией эту часть текста написали участники из 13 регионов России и пяти стран.

Итоги диктанта можно будет узнать после 25 апреля на сайте totaldict.ru.

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