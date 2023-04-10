График и адреса отключений света, воды и газа в Якутске на 10 апреля Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В понедельник, 10 апреля, в ряде районов Якутска временно прервется подача электричества, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 12.00 - Покровский тр., 7 км, СОТ «Овощевод», ул. И. Крафта, ул. Кондакова, ул. Ермолаева.

09.00 – 17.00 – ул. Чернышевского, 88/2, 88/6, Покровское шоссе, 10 км, СОТ «Юннат», ул. Полевая, 6-30, ул. 2-я Полевая, Покровское шоссе, 11 км, ул. Хатын – Чаран, 17/3, 17/2, Старопокровский тракт, 72, ул. Билибина, 19/1 - 19/21, ул. Громова, 1-27, ул. Дежнёва, 34-55, ул. Тимирязева, 19-26, ул. Байкалова, 36/1, ул. Строда, 72-78.

09.30 – 12.00 – ул. Сосновая, 1, 15/2.

09.30 – 16.00 - Сергеляхское шоссе, 4 км, ул. Я. Потапова, ул. Гимеинская, ул. Шевченко, ул. Лермонтова, 164-172/1, ул. Огородников, 3-26, ул. Очиченко, 43-44 с дробями, ул. 50 лет Советской Армии, 52-118Д, пер. Огородников, 1-5, ул. Усть-Мархинка, 1-17, СОТ «Прибрежный», Тех. участок.

13.00 – 17.00 - Сергеляхское шоссе, 5 км, 9-13/3, ул. Красильникова, 4-21, ул. Луговая, 18-29, пер. Зодчий, 10-19, пер. Незабудка.

14.00 – 17.00 - ул. Заозерная, 4/1 (скв. Я-36 глубинный насос), ул. Парковая, 16, ул. Парковый проезд, 13, ул. Алымова.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Белинского, 34, ул. Ойунского, 7, ул. Петровского, 10/3,10/4, 10/5.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

13.00 – 17.00 – ул. Красноярова, 1, 22.

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