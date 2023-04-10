В Якутии опасный рецидивист получил реальный срок

Рецидивист из Верхоянского района осужден за нападение на сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Верхоянского района осужден за нападение с ножом на свою сожительницу, сообщает прокуратура Якутии.

В декабре 2022 года в одной из квартир поселка Батагай мужчина и женщина распивали алкоголь. Во время застолья они поссорились, и подсудимый ударил ножом в левую область грудной клетки потерпевшей.

Преступление классифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета в качестве оружия (по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. С учетом непогашенной судимости его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами

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