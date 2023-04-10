В Якутии за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 10 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 43 заболевших COVID-19. В Хангаласском районе — шесть, в Ленском, Усть-Алданском — по четыре, в Абыйском, Намском — по три, в Вилюйском, Горном, Кобяйском, Нерюнгринском — по два, в Амгинском, Таттинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 490 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 814 302 теста.

В больницы республики за последние сутки госпитализированы два человека с ковидом, выздоровели пять.

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