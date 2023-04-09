КамАЗ сбил опору ЛЭП в Якутске и оставил без света часть жителей Мархи

Фото: Ulusmedia

В воскресенье, 9 апреля, неосторожный водитель КамАЗ наехал на опору воздушной линии в микрорайоне Марха Якутска, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

На месте работает бригада электриков. Для проведения ремонтных работ ограничили электроснабжение жителей улиц Интернациональная и Ойунского.

Ориентировочное время завершения работ: в 21:00.

Напомним, электрики недавно только завершили работы по восстановлению электроснабжения жителей Залога: там какая-то организация, ведшая земляные работы, задела перемычку кабеля между опорами и оставила без света часть жителей микрорайона.

А до этого, вернее всю ночь, шесть бригад электриков восстанавливали электроснабжение сразу нескольких районов города: сильный ветер до 20 м/с повредил кабели.

Давайте скрестим пальцы, чтобы больше не было аварий и электрики наконец смогли отдохнуть.

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