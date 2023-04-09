В ночь на понедельник в Якутске температура упадет до -28 градусов

Фото: KP.RU

В ночь на понедельник, 10 апреля, в Якутске столбики термометров опустятся до -28 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью -26-28°, днем -2-4°. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -7 градусов, ветер 4 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.