Жестокое убийство якутянки: избиение зарядником от телефона и 21 удар ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 удар проводом от зарядного устройства для телефона, 39 ударов кулаком и 21 удар ножом — столько пришлось вынести жительнице Якутии Н. перед своей смертью в темную октябрьскую ночь 2022 года.

Материалы дела есть на сайте Булунского районного суда.

Убийца бил ее сперва зарядником. Потом кулаками — криминалисты насчитали на бездыханном теле женщины 13 ударов по голове и 26 по туловищу и конечностям. Все они идут с пояснением «не менее».

Но этого истязателю показалось мало. Палач прошел на кухню и взял из шкафа нож, чтобы убить наверняка. Он целился в голову. Видимо, избитая жертва пыталась защититься, прикрыть голову, так как из 21 удара ножом два пришлись по левой руке, остальные — в голову. Но безжалостный мучитель был слишком силен для нее, а она так ослаблена.

Н. умерла на месте происшествия.

Что же послужило причиной такой жестокой расправы? Ссора во время пьянки. Протрезвев, мужчина явился в полицию с повинной.

На суде он признал свою вину.

Суд приговорил его по ч. 1 ст. 105 «Убийство» к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок четыре месяца шесть дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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