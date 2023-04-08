В Якутске основной полигон переполнен и прекратит приемку нового снега

Фото: мэрия Якутска

Основной полигон по ул. 50 лет Советской Армии в Якутске в ближайшие дни прекратит приемку нового снега.

Такое заявление мэр Якутска Евгений Григорьев сделал в колонке газеты «Якутск Вечерний». Работать тяжелой технике на высоте выше пяти этажей небезопасно и создает риски аварийных ситуаций.

– Вывоз и складирование снега продолжим на временный полигон, расположенный между Окружным шоссе и Вилюйским переулком, где его складировали ранее, пять–десять лет назад. Сюда будут вывозить снег юридические лица и владельцы частных домов, – отмечает глава города.

Еще одну дополнительную площадку для складирования снега определили на полигоне строительных отходов, расположенном на сопке за Хатынг-Юряхским шоссе. Он будет работать на приемку снега с улично-дорожной сети от АО «Якутдорстрой».

Напомним, что по информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», на 4 апреля 2023 года общий объем вывезенного снега на полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии составляет порядка 628 тысяч кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году было порядка 500 тыс. куб. метров.

Площадь полигона снега по ул. 50 лет Советской армии составляет около 6,5 Га., это примерно 10 футбольных полей, таких как, стадион «Туймаада» или «Юность». И он практически полностью переполнен. Сегодня на полигоне высота трамбованного снега составляет от 10 до 15 метров (примерно 5-этажный дом).

С начала зимнего сезона в Якутске убрано и вывезено силами АО «Якудорстрой» и сторонних организаций более 570 тысяч кубометров снега, работы продолжаются в круглосуточном режиме. По данным Гидрометцентра РС(Я), нынешняя зима в Якутске стала самой снежной за всю историю наблюдений.

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