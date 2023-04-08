В Якутске произошла энергоавария из-за воздушного шара, который зацепился за провода

Фото: Якутскэнерго

7 апреля около 20:50 произошло отключение воздушной линии. Электричества лишились дома в районе Гимеина, улиц Якова Потапова, частично Лермонтова и Кеши Алексеева.

По данным Якутскэнерго, причиной аварии стал воздушный шар с фольгированной лентой, который зацепился за провода и вызвал короткое замыкание.

Электроснабжение было полностью восстановлено в 23:30.

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