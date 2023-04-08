Население Якутска за пять лет увеличилось на 60 тысяч человек

Фото: KP.RU

Окружная администрация Якутска опубликовала статистические данные по состоянию на 1 января 2023 года.

Согласно этим данным, численность населения Якутска составила 378 549 человек. Отмечается, что в течение последних пяти лет прирост жителей в год колеблется в пределах от четырех до 20 тысяч человек.

Для сравнения в 2021 году численность составляла 330 615 человек, а в 2022 году – 341 221. В среднем за пять лет количество жителей Якутска выросло почти на 60 тысяч человек.

По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года в столице республики проживали представители более 100 национальностей, из которых самыми многочисленными являлись: якуты (саха) – 59,2% и русские –26,4%.

Также в Якутске много киргизов (3,4%), таджиков (1,7%) и китайцев (1,4%). Остальные народности: эвенки – 1,9%, армяне – 1,1%, буряты и эвены – по 0,6%, украинцы – 0,5%, татары – 0,4%, юкагиры – 0,1%.

На 1 марта 2023 года учтено 11 457 юридических лиц (включая филиалы и их представительства, без учета территориально-обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей –13301 человек.

За январь – декабрь 2022 года среднесписочная численность работников организаций составляла 85,4 тысяч человек.

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