В Якутии выявлено 79 новых случаев COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 8 апреля на территории республики выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них 47 – в Якутске.

− Ленский район – 6 случаев,

− Хангаласский район – 5 случаев,

− Усть-Алданский район – 4 случая,

− Нерюнгринский район – 2 случая,

− Алданский, Амгинский, Анабарский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 225 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 812 866 тестов.

За последние сутки госпитализировано 10 человек, а выздоровело 85.

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