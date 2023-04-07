В Якутии груженая фура чудом смогла уйти от столкновения на встречке

Фото и видео: "Кримякутия"

В Якутии «КАМАЗ» с загруженным прицепом едва успел уйти от столкновения. ЧП произошло в селе Бердигестях: там водовоз, выезжая с АЗС, не глядя по сторонам выехал на дорогу, где в тот момент проезжал «КАМАЗ». Вероятно, небольшой грузовик был бы сметен фурой, однако водитель крупногабаритного авто сумел вырулить в сторону.

«КАМАЗ» в итоге ювелирно пролетел мимо водовоза, стоящих на стоянке грузовиков и самой АЗС, едва не перевернул груз и затормозил в снегу на обочине. Чудом никто не пострадал, хотя о состоянии водителя водовоза после разговора с разъяренным камазистом история умалчивает.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.