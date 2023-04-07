Минздрав проверит якутскую детскую инфекционку после сообщения о «булочках с какашками»

Фото: "Якутск вечерний"

Минздрав Якутии проведет проверку в Детской инфекционной клинической больнице Якутска. Поводом стало сообщение о «булочках с какашками», опубликованное в канале «Якутска Вечернего» – один из пациентов сообщил, что заметил в детской выпечке что-то, похожее на мышиные фекалии.

После этого редакция «ЯВ» перенаправила сообщение в Минздрав, и в ведомстве инициировали служебную проверку. Министерство выяснило, что поставками питания в больницу занимается «Якутское потребительское общество», оно же и несет ответственность за качество еды.

«Администрация Детской инфекционной клинической больницы возмущена данным инцидентом и в настоящее время больницей осуществляется претензионная работа с поставщиком питания», – добавили в Минздраве.

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