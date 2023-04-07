В Нерюнгринском районе Якутии в ДТП погиб водитель грузовика

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Нерюнгринском районе вечером 6 апреля на 462-м километре ФАД «Лена» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

60-летний водитель грузовика «МАЗ» выбрал небезопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением. Из-за этого он съехал с проезжей части и совершил наезд на расщелину между склонами. Водитель скончался на месте ДТП до приезда медицинской помощи.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В ходе проверки выяснилось, что водитель имел стаж вождения с 1985 года, к административной ответственности в течении года привлекался один раз.

Материалы по факту данного происшествия переданы следствию.

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