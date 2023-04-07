В Якутске начали применять специальную технику для уборки наледи

Фото: мэрия Якутска

Управа Сайсарского округа начала применять новое оборудование для уборки спрессованного снега и льда с обочин проезжей части и тротуаров. Так называемый «ледокол» куплен Управой в качестве эксперимента.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска. Пока «тротуарный ледокол» только в единственном экземпляре. Но уже задумались над тем, чтобы купить дополнительно, так как он показал свою эффективность.

Фото: мэрия Якутска

– При помощи ледокола, мастера по благоустройству намного быстрее и качественно чистят тротуары. Основное преимущество машины в том, что она не повреждает покрытие – тротуарные плитки и асфальт. При движении диск скалывателя приподнимает и раскалывает лед и уплотненный снег с поверхности дороги, не задевая и не повреждая покрытие, – говорит ведущий специалист по благоустройству Управы Сайсарского округа Алексей Явловский.

Мастер, работающий с ледоколом, также отметил, что убирать наледи стало гораздо легче и быстрее.

Кроме «ледокола» мастера по благоустройству Сайсарского округа этой весной начали пользоваться новым уникальным разбрасывателелем, который помогает им быстро и легко сыпать щебенку мелкой фракции (отсев) на автобусных остановках, тротуарах. Изобретение было изготовлено и подарено Управе предпринимателями.

Фото: мэрия Якутска

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