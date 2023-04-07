В Якутии в этом году построят Дома культуры в Вилюйском и Сунтарском районах

Фото: Культура.рф

В 2023 году будут введены в эксплуатацию два Дома культуры — в селе Тымпы Вилюйского района и в селе Кемпендяй Сунтарского района, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В 2024 году построят культурный центр в поселке Нижний Бестях, также Дома культуры в селе Крестях Сунтарского района и в селе Толон Чурапчинского района.

Объем финансирования нацпроекта «Культура» в Якутии существенно увеличен и достиг 984,78 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 506,62 миллионов рублей. Строительные работы и контрактация ведутся в соответствии с графиком.

В 2022 году общий объем финансирования составил 541,07 миллионов рублей, из них из федерального бюджета — 356,34 миллионов рублей.

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